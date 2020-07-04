Создана меняющая свою форму ткань

Новую роботизированную ткань назвали Smart Thermally Actuating Textiles (STATs). Она состоит из герметичных мешочков, заполненных жидкостью Novec 7000. При нагревании эта жидкость испаряется, её объём может увеличиться в сто раз. Это и меняет форму ткани. Чтобы вернуть её в исходное состояние, нужно охладить жидкость.

В материал также вплели посеребрённые нити, которые служат как нагревательные элементы. Именно они позволяют изменять температуру и менять форму ткани. При этом внешняя среда не влияет на показатели роботизированной системы.

Ткань можно использовать для разных задач: и в повязках для травм, и в подушках, которые будут спасать инвалидов от пролежней, и даже в одежде для модных показов.