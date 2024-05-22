Создана модель ИИ, которая намеренно портит учебные изображения

Исследователи из Техасского университета и Калифорнийского университета в Беркли нашли решение: обучать ИИ на намеренно испорченных изображениях. Их модель «Ambient Diffusion» берет высококачественные фотографии и искажает их с помощью сильного пиксельного маскирования.

Удивительно, но ИИ все равно учится генерировать реалистичные изображения. Вспомните картины импрессионистов — суть есть, но детали размыты. Это исключает риск нарушения авторских прав, поскольку «ИИ не может напрямую запомнить и воспроизвести оригиналы», отмечают ученые.