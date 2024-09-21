Создана модель, которая определит опасность разлива ближайшей к вам реки

Опубликовано 21 сентября 2024, 12:451 мин.
Создана модель, которая определит опасность разлива ближайшей к вам рекиИсследователи Университета Индианы разработали
Создана модель прогнозирования авульсий рек (блуждание дельты) — явления, при котором реки резко меняют русло, создавая значительный риск наводнений для миллионов людей по всему миру. Под руководством Джеймса Гирона исследовательская группа использовала передовые спутниковые технологии, включая лидар, чтобы составить карту топографии речных ландшафтов и определить условия, способствующие возникновению авульсий.
Примечательно, что авульсии могут происходить без предупреждения, что отличает их от традиционных наводнений, связанных в первую очередь с обильными осадками. В исследовании проанализированы данные о 174 речных авальсиях по всему миру, и выяснилось, что эти события чаще всего происходят вблизи горных хребтов и береговых линий, где быстро накапливаются осадочные породы. Исследователи разработали «коридоры авульсий», которые предсказывают потенциальные новые пути рек, что является важным инструментом для правительств и планировщиков в районах, подверженных наводнениям, считают ученые.