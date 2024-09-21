Создана модель, которая определит опасность разлива ближайшей к вам реки

Примечательно, что авульсии могут происходить без предупреждения, что отличает их от традиционных наводнений, связанных в первую очередь с обильными осадками. В исследовании проанализированы данные о 174 речных авальсиях по всему миру, и выяснилось, что эти события чаще всего происходят вблизи горных хребтов и береговых линий, где быстро накапливаются осадочные породы. Исследователи разработали «коридоры авульсий», которые предсказывают потенциальные новые пути рек, что является важным инструментом для правительств и планировщиков в районах, подверженных наводнениям, считают ученые.