Наука и технологии
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Создана нейросеть для поиска неразорвавшихся бомб
Она намного эффективнее людей
Создана нейросеть для поиска неразорвавшихся бомб по спутниковым фотографиям. С её помощью уже удалось отыскать около 1,5 тысячи боеприпасов времён войны во Вьетнаме.
Учёные объяснили, что обычно для разминирования определённой территории требуется много денег и времени. Нейросеть позволяет оптимизировать процесс. Она определяет, какие зоны следует разминировать первыми. Вовремя не обнаруженные бомбы, например, уже унесли жизни более 64 тысяч человек в Камбодже со времён окончания войны.
Разработанные учёными алгоритмы машинного обучения могут находить скрытые воронки, которые образуются от неразорвавшихся бомб. Первый алгоритм просто определяет все подозрительные места, а второй, на основе нейросети, ищет в них настоящие воронки.
Система значительно ускоряет поиск боеприпасов. Так без неё за последние годы в Камбодже удалось обнаружить только две бомбы.