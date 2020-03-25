Создана нейросеть для поиска неразорвавшихся бомб

Учёные объяснили, что обычно для разминирования определённой территории требуется много денег и времени. Нейросеть позволяет оптимизировать процесс. Она определяет, какие зоны следует разминировать первыми. Вовремя не обнаруженные бомбы, например, уже унесли жизни более 64 тысяч человек в Камбодже со времён окончания войны.

Разработанные учёными алгоритмы машинного обучения могут находить скрытые воронки, которые образуются от неразорвавшихся бомб. Первый алгоритм просто определяет все подозрительные места, а второй, на основе нейросети, ищет в них настоящие воронки.

Система значительно ускоряет поиск боеприпасов. Так без неё за последние годы в Камбодже удалось обнаружить только две бомбы.