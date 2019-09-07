Создана нейросеть, которая не позволит отправлять голые фото людям без разрешения

Разработкой занимаются исследователи из Сиэтла. Идея проекта появилась после того, как одной из разработчиц незнакомый мужчина прислал в личные сообщения свою ню-фотографию.

Для создания программы исследователям было необходимо собрать много таких снимков, по которым смогла бы обучаться нейросеть. Поэтому разработчики создали почтовый ящик и просили мужчин отправить туда свои обнажённые фото «для научных целей». В итоге, добровольцев оказалось так много, что ящик пришлось закрыть.

Первые тесты программы показали, что ей не всегда хорошо удаётся распознавать изображение пениса на снимках. Но чем больше нейросеть будет тренироваться, тем точнее окажется результат.