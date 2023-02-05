Создана нейросеть, которая подберёт вам хобби для замедления старения

Исследователи выделили 13 личностных ресурсов, влияющих на скорость старения: спорт, порядок, творчество, интеллект, рукоделие, доброта, юмор, духовность, риск, природа, достижения, оптимизм, общение. Всё это можно реализовать через хобби.

Затем учёные опросили более 1,5 тысячи человек из разных регионов России и оценили их биологический возраст. На полученных данных обучили нейросеть, которая сопоставляет личностные данные человека и влияние хобби на его биологический возраст. Нейронная сеть прогнозирует возможность замедлить старение конкретного человека за счёт изменения его увлечений и интересов.

Учёные увидели такие закономерности: если женщины больше используют доброту или ручной труд, то их индекс старения снижается, а вот у мужчин, которые повышают в своей жизни эти же показатели, а также риск и общение, биологический возраст только растёт. Положительно на мужчин влияют спорт и творчество.