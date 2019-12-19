Создана неубиваемая муха-робот

На самом деле, есть две версии робота. Вторая весит уже побольше — 780 миллиграммов. Она автономна и может передвигаться без проводов вдоль линии и даже отслеживать повороты с помощью двух фотодиодов. В механизме устройства присутствуют актуаторы, которые под действием электрического поля сокращаются, как мышцы.

Длина робота-мухи составляет всего четыре сантиметра. Неавтономный вариант устройства способен двигаться, только если подключён к проводам. Он также может поднимать полезную нагрузку, массой в пять раз выше, чем у самого робота.

На видео авторы разработки показали, как она выдерживает удар мухобойкой. Правда, при этом робот прилипает к поверхности, но остаётся работоспособен.