Создана новая технология для улучшения камер в смартфонах
Технология называется 2x2 On-Chip Lens (OCL). Применяться она будет в датчиках для камер аппаратов, но самого такого датчика компания ещё не представила.
Суть технологии в том, что вместо одного пикселя конденсаторную линзу получают сразу четыре соседствующих. Это, собственно, и отражено в названии.
Sony
Также 2x2 On-Chip Lens изменяет ещё одну вещь. В современных датчиках для определения разности фаз используются выделенные пиксели без функциональных возможностей формирования изображения. Новая технология же позволяет использовать все пиксели для данных целей. Это повышает скорость и точность фокусировки.
Sony
Помимо этого 2x2 On-Chip Lens обеспечивает высокое разрешение, высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. Когда появится первый датчик с этой технологией, Sony пока не сообщает.