Создана новая технология для улучшения камер в смартфонах

Технология называется 2x2 On-Chip Lens (OCL). Применяться она будет в датчиках для камер аппаратов, но самого такого датчика компания ещё не представила.

Суть технологии в том, что вместо одного пикселя конденсаторную линзу получают сразу четыре соседствующих. Это, собственно, и отражено в названии.