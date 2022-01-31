Создана няня для массового выращивания эмбрионов в искусственных матках

Эта технология может избавить женщину от необходимости вынашивать ребёнка. Плод сможет более безопасно и эффективно расти вне её тела, говорят исследователи. Эмбрионы будут развиваться в искусственной матке, а робот-няня будет следить и заботиться о зародыше.

Китайские учёные, что всё вышеописанное находится в пределах возможного. Эта технология может стать прорывом для деторождения в стране, где наблюдается самый низкий уровень рождаемости за последние десятилетия. Пока, впрочем, законы не позволяют использовать такой метод деторождения.

Сообщается, что исследователи уже проверили нейросеть на зародышах мышей. Их поместили в контейнеры с питательной смесью. Программа автоматически следила за состоянием установки. Она также может делать сверхчёткие изображения эмбрионов и указывать, какие зародыши развиваются неправильно или погибают.