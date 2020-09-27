Создана обувь для ходьбы в виртуальной реальности

Пара сделана из углеволокна. Она использует трекер HTC Vive Tracker, чтобы отслеживать движения в VR. На подошве обуви есть две вращающиеся пластины, которые могут менять направление, пока пользователь идёт. По сути, обувь постоянно заставляет человека «отъехать назад». Поэтому он может нормально шагать, но оставаться на месте, что крайне важно для VR-опыта. Если человек стоит на месте, устройство использует тормоза.