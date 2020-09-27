Наука и технологии
Сегодня 19:05
Создана обувь для ходьбы в виртуальной реальности
Позволяет «идти», оставаясь на месте
Американская компания создала обувь Ekto One — роботизированную пару для ходьбы в виртуальной реальности (VR). Обувь позволяет человек оставаться в одной точке, пока он якобы передвигается вперёд в VR.
Авторы обуви показали, как она работает на примере игры Half-Life: Alyx. Устройство имеет довольно необычный дизайн:
Пара сделана из углеволокна. Она использует трекер HTC Vive Tracker, чтобы отслеживать движения в VR. На подошве обуви есть две вращающиеся пластины, которые могут менять направление, пока пользователь идёт. По сути, обувь постоянно заставляет человека «отъехать назад». Поэтому он может нормально шагать, но оставаться на месте, что крайне важно для VR-опыта. Если человек стоит на месте, устройство использует тормоза.