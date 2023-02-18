Наука и технологии
13:51, 18 февраля 2023
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Создана одежда для обмана камер распознавания лиц

Но она не обещает 100-процентную эффективность

Стартап Cap-able создал линию одежды для обмана камер с технологией распознавания лиц. Цель — заставить программу «думать», будто в поле зрения камеры не человек, а жираф, зебра или собака.

Создана одежда для обмана камер распознавания лиц

Фото: Unsplash

При этом одежда выглядит вполне нормально. Утверждается, что коллекция Manifesto создавалась на базе девятимесячных исследований. В ней есть свитера, толстовки, брюки и платья. Все эти вещи демонстрируют минимум 60% эффективности в задаче обмана технологии распознавания лиц. Одежду тестировали с использованием модели YOLO.

Вещи стоят недёшево. Например, свитер оценили в $450.

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Фото: Cap-able

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