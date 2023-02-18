Создана одежда для обмана камер распознавания лиц

При этом одежда выглядит вполне нормально. Утверждается, что коллекция Manifesto создавалась на базе девятимесячных исследований. В ней есть свитера, толстовки, брюки и платья. Все эти вещи демонстрируют минимум 60% эффективности в задаче обмана технологии распознавания лиц. Одежду тестировали с использованием модели YOLO.

Вещи стоят недёшево. Например, свитер оценили в $450.