Создана одежда с функциями батарейки

Как пишет «Популярная механика», такой материал называется люминесцентным. Предыдущие такие материалы были слишком жёсткими, чтобы применять их в текстильной промышленности.

Учёные смогли объединить на наноуровне несколько люминесцентных материалов. Из этого получился гибкий полимер, обладающий проницаемостью для воздуха и водяного пара. Полимер можно наносить на ткань. Её свойства при этом затронуты не будут: она не станет хрупкой и не будет накапливать водяной пар.

Авторы разработки считают, что такие носимые концентраторы солнечной энергии имеют перспективы из-за растущего спроса на мобильные источники энергии для портативных гаджетов.