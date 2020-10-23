Наука и технологии
Сегодня 21:30
Создана одежда с функциями батарейки
Можно подзарядить смартфон
Швейцарские учёные создали одежду, которая сможет подзарядить гаджет. Для этого они использовали новый полимер, который наносится на ткань, собирает рассеянный свет и получает электроэнергию.
Как пишет «Популярная механика», такой материал называется люминесцентным. Предыдущие такие материалы были слишком жёсткими, чтобы применять их в текстильной промышленности.
Учёные смогли объединить на наноуровне несколько люминесцентных материалов. Из этого получился гибкий полимер, обладающий проницаемостью для воздуха и водяного пара. Полимер можно наносить на ткань. Её свойства при этом затронуты не будут: она не станет хрупкой и не будет накапливать водяной пар.
Авторы разработки считают, что такие носимые концентраторы солнечной энергии имеют перспективы из-за растущего спроса на мобильные источники энергии для портативных гаджетов.