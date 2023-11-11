Создана одна из крупнейших плавучих солнечных электростанций: 2,5 квадратных километра

На торжественной церемонии открытия президент Видодо выразил свое волнение: «Сегодня исторический день, потому что наша большая мечта о строительстве крупной станции по производству возобновляемых источников энергии наконец-то осуществлена».

Проект стоимостью 145 млн долларов, построенный в сотрудничестве с китайской компанией PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited, индонезийской компанией PLN и компанией Masdar из ОАЭ, включает в себя более 340 000 солнечных батарей, украшающих водохранилище Чирата. Генерируя 192 МВт в год, электростанция обеспечит энергией 50 тыс домов, сократив выбросы углекислого газа на 214 тыс тонн в год.

По мере того как Индонезия делает гигантский скачок в достижении своих целей в области возобновляемой энергетики, уже разрабатываются планы по расширению мощности станции Cirata до ошеломляющих 500 МВт.