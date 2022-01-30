Создана огнеупорная древесина

Новый материал сохраняет гибкость в течение длительного времени при температуре от минус 40 до 50 градусов по Цельсию. Такая древесина не может воспламениться от открытого огня. Кроме того, древесные композиты сохраняют свой первоначальный внешний вид, не покрываясь плесенью при комнатной температуре в течение 75 дней при относительной влажности около 90%.

В рамках работы, учёные погрузили бальзовое дерево низкой плотности толщиной от двух до пяти миллиметров в смесь щелочных жидкостей при температуре 100 градусов Цельсия на 12 часов. Затем они заполнили древесину модифицированным гидрогелем, что обеспечило материалу отличную гибкость, влагоудержание и огнестойкость.