Создана охлаждающая в жару одежда

В ткань использовали микроскопические бусины и волокна оксида титана и тефлона, а также полимолочную кислоту. Оксид титана и тефлон способны отражать ультрафиолетовый и видимый свет, а вот полимолочно-кислые волокна — инфракрасный.

В итоге ткань обладает «почти идеальной средней инфракрасной излучаемости и максимизирует рассеивание тепла». Учёные уже проверили её на людях. Добровольцы надевали разные жилеты и находились в них под солнцем в течение часа. Под хлопком температура кожи за это время выросла до 37 градусов с 31 градуса, а под новой тканью — 32 градусов по Цельсию.

Ткань может охлаждать также предметы. Учёные сообщили, что эффективнее всего будет белая одежда из такого материала. Она может быть доступна на рынке уже через год.