Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса в реальном времени

На карте также отображены все предположительные и выздоровевшие пациенты. Инструмент использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и центров по контролю заболеваемости в США, Европе и Китае. По карте, например, видно, что в России заболевших пока нет.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV впервые появился в китайском городе Ухань. На момент публикации новости число заразившихся равно 2019, а число погибших — 56. Онлайн-карта указывает, что 49 людям удалось выздороветь. Стоит отметить, что в России уже ведётся разработка вакцины от нового вируса.