Создана определяющая коронавирус маска

В маску встроены небольшие датчики для обнаружена вируса. Сообщается, что они могут детектировать не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы. То есть в теории можно создать любую одежду, способную определять инфекции.

Датчик выдаёт результат через 90 минут ношения. Маска спроектирована таким образом, что пользователь сам может начать тестирование, когда будет готов. Ему нужно будет лишь нажать на кнопку, которая высвободит воду, необходимую для теста, из резервуара. Результаты отображаются на внутренней стороне изделия, помогая сохранить конфиденциальность.

Сообщается, что тест-система в маске так же высокочувствительна, как обычные ПЦР-тесты.