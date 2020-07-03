Создана перчатка-переводчик с языка жестов

Перевод осуществляется в реальном времени с помощью приложения для смартфона. Цель проекта — предложить людям с ограниченными возможностями лёгкий способ общаться с другими.

Система включает в себя пару перчаток, которые оснащены гибкими сенсорами, расположенными вдоль длины каждого пальца. Датчики могут улавливать движения рук, а ПО распознаёт в них специальные жесты, обозначающие буквы и слова на особом языке. Приложение для смартфона переводит жесты со скоростью одно слово в секунду.

Исследователи во время испытаний оснастили сенсорами не только перчатки, но и лица участников эксперимента, чтобы датчики могли улавливать ещё и мимику.