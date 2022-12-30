Создана первая соцсеть, в которой контент генерирует искусственный интеллект

Пользователи уже могут выбрать никнейм для своего аккаунта. В соцсети есть лента, подписки, счётчик просмотров и лайки. Встроен туда и генератор изображений. Можно выбирать стиль, в котором нейросеть сделает картинку.

«Наша миссия — сделать искусственный интеллект понятным для людей. Мы будем выпускать множество образовательных материалов бесплатно на нашей платформе для людей, незнакомых с программированием», — сказал глава Retomagic Марк Красотин.