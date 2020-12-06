Создана первая в мире кухня-робот

Кухню уже продают. Цены на неё начинаются с 248 тысяч фунтов (около 25 млн рублей). «Коммерсант» пишет, что на кухню уже нашлось более 1,2 тысячи потенциальных покупателей. В будущем создатели планируют снизить цену разработки.

Основатель компании Moley Robotics, кстати, математик российского происхождения Марк Олейник. Он создал стартап специально для разработки роботизированной кухни. Она включает в себя робота с двумя гибкими манипуляторами, который может заменить повара. Что интересно, робот запрограммирован делать блюда по кулинарным методам известного шеф-повара Тима Андерсона. Сейчас устройство умеет готовить около 30 блюд.