Создана первая вакцина от коронавируса с вмешательством в ДНК

Разработчики вакцины намерены производить до 120 млн доз ежегодно в Индии. Стоит отметить, что все предыдущие ДНК-вакцины хорошо работали на животных, но не на людях.

ДНК-препараты, как и другие, «учат» иммунную систему организма бороться с реальным вирусом. ZyCoV-D использует плазмиды, небольшие молекулы ДНК, способные к автономной репликации. Плазмиды несут информацию к клеткам, чтобы те создали «спайковый белок», который вирус использует для захвата и проникновения в клетки человека. В итоге начинает реагировать иммунная система человека.

Для введения ZyCoV-D не нужно иглы. Используется струйка жидкости, которая проникает через кожу.