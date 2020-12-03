Наука и технологии
Сегодня 19:20
Создана плёнка для смартфонов с многократным автоматическим восстановлением
То, чего нам не хватало
Учёные создали плёнку для смартфонов, которая способна самостоятельно восстанавливаться после повреждений. Исследователи использовали в разработке желатин.
Кратко об этом пишет «Хайтек». Сообщается, что плёнка может восстанавливаться многократно. Трещины «затягиваются» за несколько минут. В итоге плёнка сохраняет все свои свойства.
Во время работы учёные смешали желатин и глюкозу. Лабораторные эксперименты показали, что разрывы в получившейся плёнке исчезают за несколько часов при комнатной температуре и всего за 10 минут при температуре 60 градусов по Цельсию.
Важно, что плёнка и после многократных механических повреждений и восстановлений сохраняет способность передавать электрический сигнал. Авторы разработки считают, что при коммерческом использовании она увеличит долговечность сенсорных экранов устройств.