Создана плёнка для смартфонов с многократным автоматическим восстановлением

Кратко об этом пишет «Хайтек». Сообщается, что плёнка может восстанавливаться многократно. Трещины «затягиваются» за несколько минут. В итоге плёнка сохраняет все свои свойства.

Во время работы учёные смешали желатин и глюкозу. Лабораторные эксперименты показали, что разрывы в получившейся плёнке исчезают за несколько часов при комнатной температуре и всего за 10 минут при температуре 60 градусов по Цельсию.

Важно, что плёнка и после многократных механических повреждений и восстановлений сохраняет способность передавать электрический сигнал. Авторы разработки считают, что при коммерческом использовании она увеличит долговечность сенсорных экранов устройств.