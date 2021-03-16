Создана подслушивающая сердцебиение человека колонка

Как пишет «N+1», прототип колонки издаёт неслышные человеческому уху ультразвуковые сигналы. Затем колонка ловит отражённый сигнал и по нему определяет небольшие смещения кожи, которые возникают во время сердечных сокращений.

При разработке были трудности. Дело в том, что записывались и посторонние шумы. Тогда инженеры установили массив из нескольких микрофонов. Алгоритм совмещает сигналы от них, чтобы найти паттерны сердцебиения.

Колонку уже проверили на добровольцах. Данные устройства сравнили с данными ЭКГ. Оказалось, что колонка определяет частоту сердечных сокращений довольно точно. Коэффициент корреляции составил 0,929.

В будущем такие колонки могут помочь людям следить за здоровьем.