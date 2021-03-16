Наука и технологии
Сегодня в 21:36
Создана подслушивающая сердцебиение человека колонка
Определяет ЧСС довольно точно
Американские специалисты создали «умную» колонку, способную подслушивать сердцебиение человека. Точность измерений получается высокой.
Как пишет «N+1», прототип колонки издаёт неслышные человеческому уху ультразвуковые сигналы. Затем колонка ловит отражённый сигнал и по нему определяет небольшие смещения кожи, которые возникают во время сердечных сокращений.
При разработке были трудности. Дело в том, что записывались и посторонние шумы. Тогда инженеры установили массив из нескольких микрофонов. Алгоритм совмещает сигналы от них, чтобы найти паттерны сердцебиения.
Колонку уже проверили на добровольцах. Данные устройства сравнили с данными ЭКГ. Оказалось, что колонка определяет частоту сердечных сокращений довольно точно. Коэффициент корреляции составил 0,929.
В будущем такие колонки могут помочь людям следить за здоровьем.