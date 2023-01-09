Создана подушка для борьбы с храпом

Разработчики утверждают, что в ходе клинических испытаний 93,7% испытуемых стали меньше храпеть. Устройство использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения храпа. Внутри расположены небольшие подушки, которые надуваются, когда нужно.

Устройство оценили в $400.