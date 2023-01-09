Создана подушка для борьбы с храпом

15:35, 09 января 2023
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Создана подушка для борьбы с храпомСтоит $400
Разработчики представили подушку Motion Pillow. Она способна обнаруживать храп, когда пользователь спит. Тогда подушка меняет свою форму, чтобы изменить положение головы человека.
Фото: Pexels
Разработчики утверждают, что в ходе клинических испытаний 93,7% испытуемых стали меньше храпеть. Устройство использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения храпа. Внутри расположены небольшие подушки, которые надуваются, когда нужно.
Устройство оценили в $400.