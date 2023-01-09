Наука и технологии
15:35, 09 января 2023
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Создана подушка для борьбы с храпом

Стоит $400

Разработчики представили подушку Motion Pillow. Она способна обнаруживать храп, когда пользователь спит. Тогда подушка меняет свою форму, чтобы изменить положение головы человека.

Создана подушка для борьбы с храпом

Фото: Pexels

Разработчики утверждают, что в ходе клинических испытаний 93,7% испытуемых стали меньше храпеть. Устройство использует алгоритмы машинного обучения для обнаружения храпа. Внутри расположены небольшие подушки, которые надуваются, когда нужно.

Устройство оценили в $400.

Источник:RB
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