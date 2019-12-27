Создана программа для дописывания художественных произведений на русском языке

Нейросеть — аналог GPT-2 компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск (Elon Musk). Зарубежный алгоритм генерировал ложные новости, но полная его версия в открытый доступ так и не попала.

Принцип работы «Порфирьевича» следующий: нужно сначала вести какой-нибудь связный текст на русском языке, а затем нажать кнопку «Дополнить». Вот пример текста, созданного нейросетью на основе отрывка из «Войны и мира» (курсивом выделена часть, написанная программой):

«Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми, тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. В выражениях же его при каждой встрече сквозило тем негодованием, что люди не понимают их истинного смысла, что часто оборачивалось уродливой бессмыслицей.»

По словам автора «Порфирьевича», программа была создана для того, чтобы убедить друга заняться нейросетями. Название алгоритм получил в честь «полицейско-литературного» робота из романа «iPhuck 10» Виктора Пелевина.