Создана программа для определения кандидатов на увольнение

Сообщается, что программа работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она может собирать данные с камер, корпоративной почты и другие необходимые для определения продуктивности сведения.

Сами создатели программы сравнивают её с руководителем, который мог бы весь день стоять рядом с сотрудником и наблюдать за его работой. Программа оценивает выполнение работником задач по шкале от 0 до 100, а затем даёт рекомендации: кого следует повысить, а кого — уволить.

Создатели программы уточняют, что пока она подходит только для оценки сотрудников, занятых монотонной работой. Как оценить выполнение творческих задач пока не вполне ясно.