Наука и технологии
Сегодня 15:23
Создана программа для отслеживания заразившихся коронавирусом по соцсетям
Она работает на базе искусственного интеллекта
Учёные из Гарвардской медицинской школы создали программу для отслеживания заразившихся коронавирусом по соцсетям. Она работает на основе искусственного интеллекта.
Специалисты работают над программой, которая может собирать данные из социальных сетей, новостных изданий, государственных учреждений здравоохранения и от врачей. Алгоритм вычисляет сообщения о симптомах, которые могут быть связаны с заражением коронавирусом. Программа также может обрабатывать естественный язык, что помогает ей отличать друг от друга диалоги людей в соцсетях и дискуссии на новостных каналах.
Авторы программы надеются, что она, помимо идентификации новых случаев, позволит учёным понять, как вирус ведёт себя в популяции. Правда, есть сложность в том, чтобы отличить симптомы коронавируса от симптомов обычной простуды или гриппа.