Создана программа для отслеживания заразившихся коронавирусом по соцсетям

Специалисты работают над программой, которая может собирать данные из социальных сетей, новостных изданий, государственных учреждений здравоохранения и от врачей. Алгоритм вычисляет сообщения о симптомах, которые могут быть связаны с заражением коронавирусом. Программа также может обрабатывать естественный язык, что помогает ей отличать друг от друга диалоги людей в соцсетях и дискуссии на новостных каналах.

Авторы программы надеются, что она, помимо идентификации новых случаев, позволит учёным понять, как вирус ведёт себя в популяции. Правда, есть сложность в том, чтобы отличить симптомы коронавируса от симптомов обычной простуды или гриппа.