Создана программа для выявления потенциальных самоубийц на мостах

Программу разработали совместно с Сеульским технологическим институтом. Модель обучили на данных о поведении людей, которые хотят совершить самоубийство. Они, например, могут блуждать по одному участку моста в течение определённого промежутка времени.

Когда камеры обнаруживают человека, демонстрирующего такое поведение, система немедленно отправляет сигнал спасательным командам возле моста, чтобы они могли быстрее прибыть на место происшествия.

Сейчас система проходит испытания. Ожидается, что она существенно снизит количество самоубийств.