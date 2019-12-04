Создана программа, которая позволяет посмотреть на мир глазами животных

Учёные разработали бесплатное программное обеспечение для этого, использует технологию Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA). Оно позволяет изменять фотографии, сделанные даже на смартфон, так, чтобы они имитировали зрение животных.

Исследователи десять лет разрабатывали способы для моделирования зрения различных живых организмов. Технология QCPA может корректировать изображения, проводя цветокоррекцию и изменяя пространственные характеристики.