Наука и технологии
Сегодня 18:16
Создана программа, которая позволяет посмотреть на мир глазами животных
Можно преобразовывать любые фотографии, даже сделанные на смартфон
Все мы знаем, что животные воспринимают мир не так, как люди. Теперь у пользователей компьютеров есть возможность хотя бы примерно понять особенности зрения кошек, собак или насекомых.
Учёные разработали бесплатное программное обеспечение для этого, использует технологию Quantitative Colour Pattern Analysis (QCPA). Оно позволяет изменять фотографии, сделанные даже на смартфон, так, чтобы они имитировали зрение животных.
Исследователи десять лет разрабатывали способы для моделирования зрения различных живых организмов. Технология QCPA может корректировать изображения, проводя цветокоррекцию и изменяя пространственные характеристики.
VICE
В первую очередь программа создана для биологов и экологов, но может быть интересна, конечно, любому.
Скачать её можно на сайте разработчиков Empirical Imaging. Нужно установить последнюю версию Toolbox в разделе Download.