Создана программа, способная автоматически писать код другой программы

Пример работы алгоритма показали в ролике на YouTube. По нему видно, как человек задаёт функцию, которая должна проверять, является ли какая-либо строка палиндромом. Далее программист описывает задачу в комментарии. А программа автоматически генерирует код под неё.

Данная модель работает на алгоритме OpenAI GPT-3, который уже использовали для написания текста по короткому отрывку и других задач. Сообщается, что некоторые куски кода программа может генерировать не корректно. Тогда программист может попробовать переписать комментарий или дополнить его, чтобы ИИ лучше «понял».

Программу обучили на репозиториях GitHub с использованием облачного суперкомпьютера Microsoft.