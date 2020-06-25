Создана противопожарная система с зарядкой от покачивания деревьев

Работа исследователей была обусловлена большим количеством лесных пожаров, которые случились за последнее время. Сейчас для обнаружения возгораний используются спутниковый мониторинг, наземное патрулирование, наблюдения со сторожевых вышек и другие методы. Эти способы трудозатратны и требуют много денег. Альтернатива — технологии дистанционного зондирования. Однако им необходимо большое количество энергии для работы. Использовать солнечные батареи в лесу не выйдет.

Разработанная учёными технология решает эту проблему. Она преобразует внешнюю механическую энергию, например, движение ветки дерева, в электричество с помощью трибоэлектрического эффекта. Сообщается, что разработка может генерировать электричество для зарядки суперконденсатора менее чем за три минуты.