Создана реалистичная роботизированная рука

Желающие приобрести роботизированную руку должны просканировать свои конечности дома. Затем специалисты Unlimited Tomorrow создадут индивидуальный протез. Такой подход позволяет сэкономить деньги: традиционное протезирование стоит около $80 000, а TrueLimb — $8000. Удешевление достигается за счёт отсутствия специалиста, который настраивает протез под конкретного человека.

При этом роботизированная рука выглядит почти как настоящая. TrueLimb имеет соответствующий владельцу цвет кожи и форму. Искусственная конечность может много дней работать от батареи, захватывать предметы, обеспечивать обратную связь. Пользователи сами могут тренировать своё устройство для более точных захватов.