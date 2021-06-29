Создана рекордно быстрая компьютерная «флешка»

Стоит отметить, что это не портативный SSD. Габариты Supersonic Rage Prime 3.2 Gen 2 составляют всего 1 x 2,1 x 5,3 см. Весит флешка 8,2 грамма, работает через интерфейс USB 3.2 второго поколения type-A.

Флешка предлагается в вариантах на 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Пропускная способность интерфейса составляет 10 Гбит/с, устройство может обеспечивать скорость последовательной передачи данных до 600 МБ/с. Это приближает флешку к уровню накопителей SATA SSD.

Supersonic Rage Prime 3.2 Gen 2 работает с операционными системами Windows, Linux и MacOS. Цены на флешку начинаются с 48,8 евро.