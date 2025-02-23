Создана робо-ладонь для тыльной стороне руки

Разработанный исследователями Калифорнийского университета в Беркли, Dorsal Grasper предназначен для людей с ограниченной функцией руки из-за травм между позвонками 5 и 7. Несмотря на то, что запястье еще может двигаться, захват больших или тяжелых предметов практически невозможен.

Устройство представляет собой моторизованную руку с двумя гибкими пальцами и резиновой ладонью, закрепленную на мягком браслете для запястья. Устройство работает за счет распознавания движений запястья — сгибание запястья вверх активирует пальцы, а сгибание вниз заставляет их сомкнуться вокруг предмета. Встроенный датчик расстояния предотвращает случайную активацию.

В отличие от других вспомогательных устройств, Dorsal Grasper позволяет пользователям захватывать предметы под разными углами. Кроме того, им можно управлять с помощью пульта-джойстика.