Создана робот-птица, которая взлетает прыжком

Руководителем проекта стал Вон Донг Шин, докторант Федеральной политехнической школы Лозанны. Его исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, как ноги, вдохновленные птичьими, делают взлет «более эффективным». В отличие от обычных беспилотников или самолетов, которым нужны взлетные полосы или пусковые установки, RAVEN может ещё и взлететь одним прыжком, экономя энергию и время.

Шин считает, что такие роботы, как RAVEN, могут быть полезны для доставки грузов и поисково-спасательных операций. Беспилотник с фиксированным крылом и способными прыгать ногами мог бы доставлять грузы в отдаленные районы, не нуждаясь во взлетно-посадочной полосе. В чрезвычайных ситуациях он может летать в зоны бедствия, приземляться и перемещаться по сложной местности, чтобы найти выживших.

В настоящее время основное внимание уделяется улучшению возможностей приземления.