Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2024, 05:15
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Создана робот-птица, которая взлетает прыжком

Робот, похожий на птицу, который может прыгать и летать
Ученые из Швейцарии разработали робота, который может ходить, прыгать, скакать и разбегаться для взлета, имитируя движения птиц. Робот, получивший название RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple Environments), может помочь самолетам работать в труднодоступных местах.
Создана робот-птица, которая взлетает прыжком

© EPFL/Alain Herzog

Руководителем проекта стал Вон Донг Шин, докторант Федеральной политехнической школы Лозанны. Его исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, как ноги, вдохновленные птичьими, делают взлет «более эффективным». В отличие от обычных беспилотников или самолетов, которым нужны взлетные полосы или пусковые установки, RAVEN может ещё и взлететь одним прыжком, экономя энергию и время.

Шин считает, что такие роботы, как RAVEN, могут быть полезны для доставки грузов и поисково-спасательных операций. Беспилотник с фиксированным крылом и способными прыгать ногами мог бы доставлять грузы в отдаленные районы, не нуждаясь во взлетно-посадочной полосе. В чрезвычайных ситуациях он может летать в зоны бедствия, приземляться и перемещаться по сложной местности, чтобы найти выживших.

В настоящее время основное внимание уделяется улучшению возможностей приземления.

Источник:Nature
Автор:Максим Многословный
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