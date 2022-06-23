Создана рыба-робот, которая очищает водоёмы от микропластика

На сегодняшний день учёным пока не удалось узнать, сколько на самом деле пластика в Мировом океане. Данные, опубликованные в 2015 году, говорят о том, что каждый год в моря нашей планеты попадает 4,8-12,7 миллионов тонн пластика.

Проблема в том, что частицы микропластика могут застрять даже на морском дне - в расщелинах и трещинах. Избавиться от этих частиц может лишь робот, подобный тому, который создали китайские исследователи. Длина новой разработки - всего 15 мм. В качестве источника питания используется у этого робота лазер.