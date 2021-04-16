Создана самая белая краска в мире

Эти же учёные изобрели осенью 2020 года краску, которая отражала 95,5% света. Теперь им удалось повысить показатель, и это важно для охлаждающего эффекта краски. Учёные рассказали, что белые краски, которые сейчас есть на рынке и позиционируются как «ультраотражающие», имеют показатель 80%-90%.

Новая краска содержит в составе высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера. Разный размер частиц помогает эффективно рассеивать каждую длину волны.

Во время испытаний благодаря краске удалось охладить поверхность на 4,5 градуса по Цельсию ниже температуры окружающей среды.

Учёные говорят, что новая белая краска может появиться на рынке в течение двух лет.