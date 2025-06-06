Учёные сделали её с помощью новейшей технологии нано-литографии, которая позволяет создавать сверхмалые узоры и детали на материалах. Такой процесс используется в исследованиях для разработки новых технологий — например, улучшения микрочипов или создания более эффективных способов получения энергии.

Миниатюрную скрипку «вырезали» на кремниевой подложке, а потом покрыли тонким слоем платины. Для этого использовался специальный прибор NanoFrazor, что рисует линии на наномасштабе с помощью нагретого острия.

Хотя крошечная скрипка и выглядит как шутка, учёные подчёркивают, что благодаря этому проекту они лучше поняли работу материалов. Теперь могут использовать эти знания для создания новых полезных разработок.