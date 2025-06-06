Опубликовано 06 июня 2025, 01:401 мин.
«Создана» самая маленькая в мире скрипка — она умещается в человеческом волосеИграть на ней нельзя
Физики из британского университета Лафборо создали крошечное изображение скрипки, размером всего 35 микрон в длину и 13 микрон в ширину — это меньше толщины человеческого волоса и даже тихоходки. Но, увы, играть на этой «скрипке» невозможно — это просто микроскопическая гравировка.
© Loughborough University
Учёные сделали её с помощью новейшей технологии нано-литографии, которая позволяет создавать сверхмалые узоры и детали на материалах. Такой процесс используется в исследованиях для разработки новых технологий — например, улучшения микрочипов или создания более эффективных способов получения энергии.
Миниатюрную скрипку «вырезали» на кремниевой подложке, а потом покрыли тонким слоем платины. Для этого использовался специальный прибор NanoFrazor, что рисует линии на наномасштабе с помощью нагретого острия.
Хотя крошечная скрипка и выглядит как шутка, учёные подчёркивают, что благодаря этому проекту они лучше поняли работу материалов. Теперь могут использовать эти знания для создания новых полезных разработок.