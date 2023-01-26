Создана самоохлаждающаяся палатка

17:01, 26 января 2023
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Создана самоохлаждающаяся палаткаОна использует воду и солнечный свет
В жаркие дни отдых с палаткой может стать не таким уж весёлым. Чтобы решить эту проблему, учёные изобрели новую автономную технологию, позволяющую снизить внутреннюю температуру палатки.
Фото: University of Connecticut
Для работы палатки требуется только один внешний элемент: вода. Около четырёх литров воды могут обеспечить охлаждение палатки на срок до 24 часов.
Запатентованная ткань пропускает воду из резервуара через всю поверхность палатки. Можно снизить температуру внутри на 15-20 градусов по сравнению с внешне й температурой. Кроме того, технология впитывания влаги имеет дополнительное преимущество: эффект очистки воздуха.