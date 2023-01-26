Создана самоохлаждающаяся палатка

Для работы палатки требуется только один внешний элемент: вода. Около четырёх литров воды могут обеспечить охлаждение палатки на срок до 24 часов.

Запатентованная ткань пропускает воду из резервуара через всю поверхность палатки. Можно снизить температуру внутри на 15-20 градусов по сравнению с внешне й температурой. Кроме того, технология впитывания влаги имеет дополнительное преимущество: эффект очистки воздуха.