Наука и технологии
Сегодня 18:01
Создана система дронов для поиска пропавших людей
Она использует нейросети
Полиция Шотландии представила систему дронов для поиска пропавших без вести. Она может обнаруживать человека при помощи нейросетей.
Сообщается, что система распознаёт как маленькие объекты, так и объекты диаметром до 150 метров. Для распознавания используются камеры и нейросети. Оптическая камера в системе довольно мощная, позволяет «видеть» достаточно чётко с большой высоты. Для экстремальных случаев предусмотрен тепловизионный датчик.
Все данные система обрабатывает в режиме реального времени. Нейросеть обучали на видеоматериалах длительностью в сотни часов. На записях присутствовали люди в различной одежде, позах и ситуациях.
Систему дронов полиция планирует начать использовать уже в 2020 году. Управлять ею можно будет даже со смартфона.