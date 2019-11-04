Создана система дронов для поиска пропавших людей

Сообщается, что система распознаёт как маленькие объекты, так и объекты диаметром до 150 метров. Для распознавания используются камеры и нейросети. Оптическая камера в системе довольно мощная, позволяет «видеть» достаточно чётко с большой высоты. Для экстремальных случаев предусмотрен тепловизионный датчик.

Все данные система обрабатывает в режиме реального времени. Нейросеть обучали на видеоматериалах длительностью в сотни часов. На записях присутствовали люди в различной одежде, позах и ситуациях.

Систему дронов полиция планирует начать использовать уже в 2020 году. Управлять ею можно будет даже со смартфона.