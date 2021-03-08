Создана система передачи данных в 10 раз быстрее USB

Как отметили авторы исследования, сейчас происходит взрывной рост объёма информации, передаваемой между компьютерными чипами. И большинство данных передаётся по обычным медным проводам. Однако такие провода потребляют много энергии.

Альтернативой медному проводу является оптоволоконный кабель, хотя и у него есть свои проблемы. Оптоволокно использует фотоны, но компьютерные чипы обычно плохо взаимодействуют с ними.

Новый канал передачи данных же использует преимущества как медных, так и оптоволоконных кабелей, но при этом устраняет их недостатки. Пропускная способность здесь достигает 105 гигабит в секунду.