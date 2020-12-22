Создана система подавления внешнего шума отдельно от наушников

Уже существующие подобные решения для подголовников не обеспечивают полного подавления внешнего шума из-за отсутствия пассивной системы, как в наушниках. Они, например, не могут заглушить человеческую речь, которая звучит в диапазоне высоких частот от 4 до 6 кГц.

Исследователи же представили систему, которая работает и с низкими, и с высокими частотами. Они использовали систему дистанционного акустического зондирования, построенную на базе лазерного допплеровского виброметра, который измеряет бесконтактные колебания в широком диапазоне. Во время тестов разработки учёным также пришлось поместить в ухо маленькую мембрану, необходимую для системы.