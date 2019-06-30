Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций

Система включает в себя смартфон, фитнес-браслет и специальное приложение. Программа способна определять высокую и низкую производительность труда. Учёные тренировали её на 750 американских работниках в течение года. В итоге система научилась определять разницу между интенсивной и ленивой работой с 80-процентной вероятностью.

Смартфон отслеживает физическую активность сотрудника, его местоположение, непосредственно время использования этого смартфона и количество освещения в помещении. Фитнес-трекер фиксирует работу сердца, время сна, расход калорий и другие физические показатели.

Как говорят исследователи, такой сервис по мониторингу они создали, чтобы сотрудники могли сами следить за своим физическим и эмоциональным состоянием, а также контролировать успешность выполнения работы. Но у изобретения, без сомнения, есть обратная сторона. Данные системы может использовать и руководство, злоупотребляя ими в попытке установить тотальный контроль за персоналом.