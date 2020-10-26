Создана скатерть, способная распознать продукты на столе

Метод распознавания объектов на базе контакта с ними назвали Capacitivo. Технология использует ёмкостный датчик. С его помощью изменение некой измеряемой величины преобразуется в изменение ёмкости конденсатора. Ранние работы в этой области фокусировались на распознавании металлических объектов. В новой же работе упор сделан на неметаллические предметы. Это, например, еда, да и вообще всё, что можно найти дома.

Исследователи создали прототип установки. Её точность проверили с помощью десяти человек. На ткань положили 20 различных предметов. Технология показала точность распознавания объектов в 94,5%.