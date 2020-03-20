Наука и технологии
Сегодня 20:40
Создана смотровая вышка на дроне для отслеживания людей
Пригодится на военных базах
Испанская компания создала смотровую вышку на дроне для отслеживания людей. Инфракрасная камера аппарата может обнаруживать живые объекты на дальности до 940 метров.
Такой беспилотник пригодится для наблюдения за периметром военной базы. Обычно для этих целей нужно устанавливать систему наблюдательных вышек и патрулировать периметр. А вот новый привязной дрон Aster-T позволит организовать наблюдение гораздо быстрее.
Беспилотник соединяется с наземным блоком питания и управления через кабель-трос. Его длина позволяет дрону подниматься на высоту до 100 метров.
Базовый вариант аппарата оборудован инфракрасной и оптико-электронной камерами. Первая, как мы уже упомянули, может обнаруживать людей на расстоянии до 940 метров, распознавать их за 240 метров и идентифицировать — за 120 метров.