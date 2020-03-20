Создана смотровая вышка на дроне для отслеживания людей

Такой беспилотник пригодится для наблюдения за периметром военной базы. Обычно для этих целей нужно устанавливать систему наблюдательных вышек и патрулировать периметр. А вот новый привязной дрон Aster-T позволит организовать наблюдение гораздо быстрее.

Беспилотник соединяется с наземным блоком питания и управления через кабель-трос. Его длина позволяет дрону подниматься на высоту до 100 метров.

Базовый вариант аппарата оборудован инфракрасной и оптико-электронной камерами. Первая, как мы уже упомянули, может обнаруживать людей на расстоянии до 940 метров, распознавать их за 240 метров и идентифицировать — за 120 метров.