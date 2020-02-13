Наука и технологии
Вчера 21:00
Создана социальная сеть без людей
Комментарии в ней оставляют только боты
Разработчик из США Билли Чейсен (Billy Chasen) создал социальную сеть без людей — приложение Botnet, в котором комментарии оставляют только боты.
Botnet предлагает пользователю ощутить себя настоящей знаменитостью, посты которой постоянно комментируют. Приложение представляет собой смесь трёх популярных соцсетей — Facebook, Instagram и Twitter.
Единственным живым человеком в Botnet является сам пользователь. Когда он публикует что-либо, боты, обученные на тысячах реальных разговоров, начинают активно оставлять комментарии. Пользователь также может купить ботов, которые будут его троллить или глупо подшучивать над ним.
Автор материала о приложении в Vice рассказывает, что в некоторые моменты даже не верил, что комментарии оставляют не люди.
Пока приложение Botnet доступно только для iOS и только на английском языке.