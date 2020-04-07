Создана современная версия «железного лёгкого» для лечения коронавирусной инфекции

Создатели новой версии «железного лёгкого» предлагают её в качестве альтернативы для обычных аппаратов искусственной вентиляции лёгкого. Последние работают по следующему принципу: они «закачивают» воздух прямо в лёгкие, чтобы помочь пациенту дышать. «Железное лёгкое» же использует совершенно другой принцип.

Впервые такие аппараты появились ещё в XVII веке. В традиционной форме они представляют собой герметичную цилиндрическую камеру, в которой может поместиться человек. Голова у него остаётся снаружи через специальный воротник. В камере есть насосы, которые периодически уменьшают и увеличивают давление воздуха. Когда давление в камере ниже, чем в лёгких, они расширяются, и воздух попадает в них. При повышении давления воздух удаляется из лёгких. Так человеку удаётся дышать.

В новой версии «железного лёгкого» пациента не нужно помещать целиком в камеру. Сообщается, что данная машина повышает эффективность работы сердца на 25% по сравнению с обычными аппаратами для вентиляции.