Создана специальная банковская карта с большими скидками на технику Samsung

Новые карты так и называются — Samsung-Tinkoff Mastercard. Их владельцы смогут получить скидку от 20% до 45% на товары компании, в том числе смартфоны, телевизоры, компьютерную технику и технику для дома. Чтобы воспользоваться преимуществами, нужно в течение трёх расчётных месяцев совершать покупки по карте на сумму не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Карта также предоставляет кешбэк. За каждые потраченные 100 рублей в официальном интернет-магазине и офлайн-магазинах Samsung можно получить 3% кешбэка. За покупки в других магазинах тоже начисляются бонусы. Ими можно полностью или частично компенсировать покупки на сумму от 2000 рублей в магазинах Samsung.

Карта бесплатна в обслуживании, если остаток на счетах составляет не менее 50 000 рублей в месяц.