Создана специальная соломинка для избавления от икоты

Наука и технологии
Сегодня в 14:21
Создана специальная соломинка для избавления от икотыНи один Федот больше не пострадает
Избавиться от икоты сложно — народные методы могут не помогать. Американские учёные подошли к решению этой проблемы. Они создали специальное устройство, избавляющее от приступов в 92% случаев.
Гаджет выполнен в виде соломинки. Называется она HiccAway. Устройство протестировали на 249 людях. 92% участников сообщили, что избавились от икоты. Большинство добровольцев также отметили удобство гаджета.
У соломинки есть два отверстия, разные по размеру. Человеку приходится делать делать сильные вдохи при глотках. Это и позволяет избавиться от икоты. Стоит отметить, что устройство HiccAway не устраняет причины данного состояния. Икота может быть симптомом серьёзного заболевания в случае её подозрительной частоты.
JAMA Network Open
Стоимость HiccAway составила $14.