Создана специальная соломинка для избавления от икоты

Гаджет выполнен в виде соломинки. Называется она HiccAway. Устройство протестировали на 249 людях. 92% участников сообщили, что избавились от икоты. Большинство добровольцев также отметили удобство гаджета.

У соломинки есть два отверстия, разные по размеру. Человеку приходится делать делать сильные вдохи при глотках. Это и позволяет избавиться от икоты. Стоит отметить, что устройство HiccAway не устраняет причины данного состояния. Икота может быть симптомом серьёзного заболевания в случае её подозрительной частоты.