Создана способная охлаждать и согревать одежда

Ранние разработки той же исследовательской группы использовали возможности графена для сокрытия тепла человеческого тела от инфракрасных камер. Такие свойства у ткани достигались путём подачи небольшого электрического тока на встроенные слои графена.

Чем теплее человеческое тело, тем больше инфракрасного излучения оно испускает. Один тип одежды позволяет излучению проходить свободно, чтобы держать температуру низкой, а другой — наоборот задерживает излучение, чтобы сохранить тепло. Новая «умная» одежда способна выполнять обе эти роли. Она переключается между типами с помощью электрической настройки.

Учёные считают, что такой текстиль можно было бы даже использовать в космических костюмах.